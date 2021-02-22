اليوم السابع
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قصف المنطقة الخضراء ببغداد بـ3 صواريخ.. ومصدر أمني:استهداف للسفارة الأمريكية

الإثنين، 22 فبراير 2021 06:53 م
قصف المنطقة الخضراء ببغداد بـ3 صواريخ.. ومصدر أمني:استهداف للسفارة الأمريكية المنطقة الخضراء
وكالات

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قالت وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصادر أمنية، إنه تم استهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد بثلاثة صواريخ 2 منها داخل المنطقة وثالث خارجها، وأشارت المصارد الأمنية إلى أن الصواريخ استهدفت السفارة الأمريكية.

وقالت خلية الإعلام الحربي: "سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية دون وقوع إصابات".

والأسبوع الماضي، قال التحالف الأمريكي في العراق إن هجوما صاروخيا استهدف القوات التي تقودها الولايات المتحدة بشمال البلاد وأسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة جندي أمريكي، في أدمى هجوم منذ نحو عام.

وسقطت الصواريخ على قاعدة عسكرية جوية يشغلها التحالف في مطار أربيل الدولي وبالقرب منها.

ويزيد الهجوم، الذي أعلنت جماعة يقول مسؤولون عراقيون إن لها صلات بإيران مسؤوليتها عنه، التوتر في الشرق الأوسط في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.


المنطقة الخضراء

بغداد

السفارة الامريكية

العراق

اخبار العراق

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