قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ مجانية بقرية الكراكات والقرى المجاورة

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الإثنين، قافلة طبية نظمتها كلية الطب البشري بالجامعة لأهالي قرية "الكراكات والقرى المجاورة" التابعة لمركز بيلا بهدف تقديم خدمات طبية .

وأكد رئيس الجامعة في بيان له، أنه ‏جرى الكشف المجاني على جميع المرضى على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين كما جرى صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب البشري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي أن هذه القوافل الطبية تعتبر من أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي وأنها تأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه حيث تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على 1421 حالة من أهالي قرية الكراكات والقرى المجاورة .

وصرح دسوقي بأن تنظيم القوافل الطبية يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا من الجامعة بأهمية المشاركة المجتمعية.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ أننا نسعى لتقديم الخدمات الطبية إلى أكبر قدر من المواطنين لنقدم لهم الكشف والفحص والعلاج اللازم بشكل متقدم، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين.

وأوضح أن عدد كبير من الأهالي توافدوا على القافلة للاستفادة منها مشيرًا إلى أنه من المقرر الاستمرار في هذه القوافل الطبية في قرى المحافظة لتقديم الدعم الطبي.

وأشار رئيس الجامعة إلى حرص إدارة الجامعة على تنظيم القوافل بأنواعها البشرية والبيطرية والزراعية أيضا لخدمة المجتمع المحلى المحيط بها وتستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رضا صالح إن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال كما جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.