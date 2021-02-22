فنزويلا تتفاوض مع بريطانيا للإفراج عن احتياطياتها من الذهب لشراء لقاحات كورونا

فاطمة شوقى

قال الرئيس نيكولاس مادورو إن حكومة فنزويلا تتفاوض من خلال منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) مع المملكة المتحدة للإفراج عن جزء من احتياطي الذهب المحظور لشراء لقاحات ضد كورونا.

وأضاف مادورو "نتفاوض مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية [PAHO] للإفراج عن 300 مليون دولار من الذهب المضبوط في إنجلترا أيضًا لشراء أكثر من 15 مليون لقاح في السوق الدولية ، لذلك نتحرك لنضمن لشعبنا كل شيء في عملية التطعيم"، خلال مؤتمر صحفي عُرض في قصر ميرافلوريس (مقر الحكومة).

وأكد مادورو أن معهد الصحة في بلاده يقوم بتقييم اللقاحات من الصين ودول أخرى ، بحثًا عن طرق لتحصين السكان ضد كورونا.

وأشارت قناة تيلى سور الفنزويلية إلى أن "نزاع بين الحكومة الفنزويلية والمملكة المتحدة حول سبائك الذهب المودعة في خزائن البنك الإنجليزي ، والتي تعادل نحو 1200 مليون دولار، وفي 2 يوليو ، أعطت محكمة بريطانية الأولوية للاعتراف بحكومة المملكة المتحدة على المعارضة خوان غوايدو ، عند اتخاذ قرار بشأن إعادة الذهب الوطني المودع في لندن.

وصف مادورو هذا الإجراء بأنه غير قانوني وأشار إلى أنه يريد تخصيص احتياطيات بلاده على وجه السرعة للحصول على اللقاحات والأدوية والمواد السريرية والإنسانية وتوزيعها من أجل التخفيف من تأثير جائحة كورونا.