"فرنسا": وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يصفون الوضع النووى الإيرانى بالمقلق

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يصفون الوضع النووي الإيراني بالمقلق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال جوزيف بوريل المفوض الأوروبي للسياسة الخارجية: لتحقيق تقدم بالملف النووي الإيراني يجب تطبيقه كاملا ورفع العقوبات عن إيران.

وفى وقت سابق قال خامنئي، إن إيران لن ترضخ للضغوط وبإمكانها تخصيب اليورانيوم حتى 60%، مؤكد أن بلاده لن تتخلى عن موقفها بشأن الاتفاق النووي.

وأضاف خامنئي، أن النهج الأمريكي والأوروبي تجاه طهران غير منصف، وأن مستوى تخصيب اليورانيوم لن يقتصر على نسبة نقاء 20 بالمئة.