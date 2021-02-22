اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 05:40 م
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غلق 4 محطات أهلية لمياه الشرب بمدينة الحسينية فى الشرقية

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:10 م
غلق 4 محطات أهلية لمياه الشرب بمدينة الحسينية فى الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان للمرور على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من حصول أصحابها على التراخيص القانونية والتزامهم بالاشتراطات البيئية والمواصفات القياسية واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ قام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بالمرور الميدانى على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من حصولها على تراخيص قانونية وتنفيذ القرارات الصادرة ضد الأنشطة التي تعمل بدون ترخيص، وأسفر المرور عن غلق 4 محطات مياه أهلية بناحية منشأة بشارة وبالمدينة، وذلك في حضور قوة أمنية من مركز شرطة الحسينية وذلك لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الإشتراطات الصحية والبيئية وتم غلق الباب الوحيد للمحطات ووضع الشمع الأحمر والشاش الأبيض علي الباب وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

 

 


محطه مياه

محافظه الشرقيه

الشمع الاحمر

مركز شرطه الحسينيه

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