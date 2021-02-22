"غطاس متطوع": توجهنا لمساعدة انتشال جثامين مركب الهوارية والعمق يصل لــ8 متر

الإسكندرية _ جاكلين منير

قال الدكتور رأفت حمزة، أستاذ مساعد بقسم الرياضيات المائية، أنه توجة إلى منطقة غرق المركب الترفيهى بمدينة برج العرب، ضمن مجموعة غطاسين الخير كعمل تطوعى لمساعدة فرق الإنقاذ النهرى للإنتشال الجثامين بحادث الغرق.

وأشار الدكتور رأفت حمزة، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن العمق من 3 الى 8 متر، وتم توافر كشافات مع الإستعانة ببعض معدات فرق الإنقاذ النهرى للمساهمة فى انتشال الجثامين .

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المركب الذى تعرض للغرق بأحد البحيرات بمنطقة الهوارية ، هو مركب ترفيهى ، وكان يصطحب بعض الآسر و الآهالى فى نزهه ترفيهية وليس مركب صيد ، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية من قوات الإنقاذ النهرى و الشرطة و الأجهزة التنفيذية لتكثيف أعمال إنتشال الجثامنين .

وقد شهدت الاسكندرية، مساء اليوم، حادث مأساوى ، بغرق مركبى على متنها 13 شخصا بينهم أطفال، فى أحد البحيرات بالقرب بمنطقة الهوارية عقب انقلابهم بهم أثناء عودتهم من جزيرة صغيرة يستخدمها البدو فى تلك المنطقة للراحة وإعداد نوع من الطعام خاص بهم يسمى ذرده.

وبحسب مصادر بحى العامرية ثان، التى يقع فى نطاقه الحادث، فإنه تم انتشال 7 جثث حتى الآن ويجرى محاولات انتشال أحياء أو جثامين باقى الضحايا من غرق المركبين.

وأكد ضاوى بدر عبد المولى، أحد أقارب الضحايا، أن أكثر من 13 شخص من عائلة ونجع أبو مطريد بالهوارية، كانوا على متن مركبى صيد فى رحلة ذرده بجزيرة صغيرة بالبحيرة، وعند إنتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلبت بهم المراكب بالقرب من منتجع أفريكانو، وتم استخراج جثامين 7 أفراد ولا يزال البحث عن الباقين مستمر من قوات الإنقاذ.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بغرق مركبى صيد على متنهم أكثر من 13 فرد بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبو مطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده، توجهت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وقوة من قسم شرطة العامرية ثان ومسئولى حى العامرية ثان وسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتمكنت قوات الإنقاذ، من انتشال 7 جثث ويجرى البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث وعددهم أكثر من 6 أشخاص آخرين.