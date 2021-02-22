عاطل يبيع سيارة عبر شبكة الإنترنت ويسرقها مرة أخرى فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

ذكر شاب تعرض لسرقة سيارته بالهرم، أنه تواصل مع أحد الأشخاص يعرض سيارة للبيع عبر موقع إلكتروني عبر شبكة الإنترنت، متخصص في البيع، ودفع له جزء من المبلغ، وحصل على السيارة، واتفق معه على دفع باقي المبلغ قيمة السيارة، عقب إنهاء إجراءات البيع.

أضاف أنه اتفق مع مالك السيارة على موعد محدد، وخلال استقلالهما السيارة، اصطدمت سيارة تاكسي بهما، فتوقف لمعاينة الأضرار، وخلال حديثه مع سائقي التاكسي، فوجىء بالشخص الذي اشترى منه السيارة يستولى عليها وفر هاربا بها.

وقال أنه حاول مطاردته، إلا أنه لم يتمكن من اللحاق به، وقدم لرجال المباحث صورة البطاقة الشخصية للمتهم، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد تعرض سيارة للسرقة على يد أحد الأشخاص، وذكر مالك السيارة، أن المتهم غافله واستغل انشغاله بوقوع حادث تصادم بينه وبين سيارة تاكسي، واستولى على السيارة وفر هاربا.

أشار إلى أنه حاول مطاردته، إلا أنه لم يتمكن من ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.