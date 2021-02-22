اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 11:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط سيدة بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون جنيه من المواطنين بقليوب

الإثنين، 22 فبراير 2021 11:28 م
ضبط سيدة بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون جنيه من المواطنين بقليوب ضبط - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من ضبط ربة منزل، لاتهامها بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بحجة إنشاء جمعية شهرية، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً قسم شرطة قليوب، بورود عدد من البلاغات، وصل عددها إلى 42 بلاغا، من مواطنين جميعهم يقيمون بناحية عزبة الزيتون بدائرة قسم قليوب، بتضررهم من إحدى السيدات، تدعى "زينب ج. ي"، 33 سنة، ربة منزل، مقيمة بنفس الناحية، لقيامها بالنصب عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 3 ملايين و500 ألف جنيه، بزعم إنشاء جمعية شهرية، إلا أنها استولت على هذه المبالغ دون ردها إلى أصحابها.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم قليوب، برئاسة الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث القسم، من ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، لإتخاذ الإجراءات القانونية، أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.


امن القليوبية

اخبار القليوبية

نصب على المواطنين

جمعية شهرية

قليوب

سيدة تنصب على مواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض سرقة 14 ألف جنيه ولاب توب بشقة بقها: الجيران سرقوها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:32 م

أمن القليوبية يضبط 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة فى بنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:38 ص

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شاب بشبين القناطر: جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:10 ص

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة بترعة الإسماعيلية فى الخانكة

الأحد، 21 فبراير 2021 03:46 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فوق سطح منزل بشبين القناطر

الأحد، 21 فبراير 2021 12:52 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة