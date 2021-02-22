ضبط سيدة بتهمة الاستيلاء على 3.5 مليون جنيه من المواطنين بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من ضبط ربة منزل، لاتهامها بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بحجة إنشاء جمعية شهرية، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً قسم شرطة قليوب، بورود عدد من البلاغات، وصل عددها إلى 42 بلاغا، من مواطنين جميعهم يقيمون بناحية عزبة الزيتون بدائرة قسم قليوب، بتضررهم من إحدى السيدات، تدعى "زينب ج. ي"، 33 سنة، ربة منزل، مقيمة بنفس الناحية، لقيامها بالنصب عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 3 ملايين و500 ألف جنيه، بزعم إنشاء جمعية شهرية، إلا أنها استولت على هذه المبالغ دون ردها إلى أصحابها.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم قليوب، برئاسة الرائد مصطفى دياب، رئيس مباحث القسم، من ضبط المشكو في حقها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، لإتخاذ الإجراءات القانونية، أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.