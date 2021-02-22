صحة فلوريدا عن تنكر امرأتين للحصول على لقاح كورونا: غير مؤهلين لتلقى التطعيم

كتبت فاطمة خليل

أكد مسئولو الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية أن امرأتين شابتين حاولا التنكر بزي "الجدات" كبار السن في محاولة فاشلة للحصول على جرعة ثانية من لقاح كورونا، وقال الدكتور راؤول بينو، مدير إدارة الصحة بفلوريدا في مقاطعة أورانج: "بالأمس، أدركنا أن فتيات صغيرات يرتدين زي الجدات ليحصلن على التطعيم للمرة الثانية"، "لذلك أنا لا أعرف كيف هربوا في المرة الأولى."

وبحسب موقع "ABCNews" فقد حضرت السيدتان إلى مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج بفلوريدا مرتديات غطاء على الرأس "قلنسوة" وقفازات ونظارات هم في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، وفقًا لمكتب مأمور مقاطعة أورانج، ما يجعلهم غير مؤهلين لتلقي التطعيم خارج إطار الرعاية الصحية أو مرفق الرعاية طويلة الأجل.

قال بينو إن الاثنين كان لديهما بطاقات تطعيم صالحة من الجرعة الأولى، ولكن في محاولتهما الثانية، كانت هناك مشاكل في رخص قيادة السيارة الخاصة بهما.

وقال مكتب شرطة مقاطعة أورانج في بيان إن نائبيهما أصدروا تحذيرات بشأن التعدى على ممتلكات الغير بعد تواريخ ميلادهما "لا تتطابق مع تلك التي استخدماها للتسجيل في اللقاحات" لكن الاسماء تطابق التسجيل ".

وحدد مكتب الشرطة المرأتين باسم أولجا مونروي راميريز، 44 سنة، ومارثا فيفيان مونروي، 34 سنة.

وأثناء وقوفها خارج السيارة، شوهدت المرأة وهي ترتدى أقنعة وقفازات، كان أحدهم يرتدى أيضًا درعًا للوجه وقبعة وشالًا طويلًا والنظارات الأخرى وسترة من صوف محبوك، من غير الواضح ما إذا كانوا يرتدون التنكر الكامل كما وصفه بينو.

قال بينو إنه كانت هناك حالات قليلة لأشخاص يسيئون تمثيل أنفسهم لتلقي جرعة، مضيفًا أنها على الأرجح "أعلى مما نعتقد".

وقال بينو إن المقاطعة عززت الإجراءات الأمنية في موقع التطعيم "لردع أي نوايا سيئة قد تكون لدى شخص ما".

قال "هذه هي أهم سلعة موجودة الآن". "لذلك علينا أن نكون حذرين للغاية فيما يتعلق بالأموال والموارد التي يتم توفيرها لنا".

بخلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين والعاملين في مرافق الرعاية طويلة الأجل ، فإن أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر مؤهلون للحصول على اللقاح في فلوريدا. قال مسؤولون يوم الخميس إن ما يقرب من 45 ٪ من هؤلاء السكان تم تلقيحهم في مقاطعة أورانج.

في الشهر الماضي ، بدأت ولاية فلوريدا في طلب إثبات الإقامة لتطعيمات كورونا في مقاطعات محددة في أعقاب مخاوف بشأن "سياحة اللقاحات" بعد فتح الأهلية لأي شخص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر.

أدت الأهلية الموسعة إلى طوابير طويلة، حتى أن بعض كبار السن يخيمون طوال الليل على كراسي في الحديقة على أمل الحصول على التطعيم.

أعطت فلوريدا ما يقرب من 3.8 مليون جرعة لقاح كورونا ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.