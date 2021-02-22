صحة شمال سيناء تستعد لانطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت صحة شمال سيناء ، الاستعداد والتجهيز للحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء ، على مستوى جميع الإدارات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية فى المحافظة ، والمقرر تنفيذها خلال الأيام القادمة باجتماع تنسيقى فى مقر مديرية الصحة .

وأعلنت صحة شمال سيناء أن الاجتماع ضم الدكتور رمضان توفيق اسحاق، مدير عام الطب الوقائى، والدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام والدكتورة انتصار سرى مدير عام الرعاية الصحية، ومديرى ومراقبى الإدارات الصحية المشاركة فى الحملة.

وأكدت صحة شمال سيناء فى بيانها ، أن جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين ، فى حالة جاهزية واستعداد لتنفيذ الحملة ، المستهدف خلالها تحقيق نسبة 100 % من الأطفال ، من سن يوم وحتى 5 سنوات ، وتم إعلان حالة الطوارئ ومنع الإجازات للأطقم الطبية المشاركة حتى انتهاء الحملة.

وتتضمن الحملة خطة إعلامية لتحريك المجتمع للمشاركة ايجابيا فى إنجاح الحملة تقوم بها كل إدارة صحية ، والالتزام بالمواعيد وأماكن الحملة والتعامل مع جميع الأطفال المستهدفين.

وتشارك فى الحملة جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الطبية التابعة للحملة، وجارى تحديد احتياجات كل وحدة من طعوم ومبردات وغيرها من مستلزمات الحملة لتوفيرها بما يكفى أطفال المحافظة وأى أطفال وافدين إليها.