شاهد ..محمد من بنى سويف يبتهل مدحا فى رسول الله

بنى سويف هانى فتحى

ينشر اليوم السابع فيديو للشاب محمد أبوزيد 21 سنة من مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، يبتهل مدحا فى رسول الله .

وقال محمد أبوزيد أنه يبلغ من العمر 21 عاما، وشارك فى العديد من حفلات الجامعية، حصل من خلالها على المركز الأول فى الإنشاد الدينى بجامعة بنى سويف منذ سنوات، كما شارك فى مسابقة الإبداع التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، ومسابقة منشد الشارقة بدولة الإمارات.

وأضاف محمد ابوزيد أنه ظهرت موهبته عبر الإذاعة المدرسية، وقت أن كان طالبا، واستمرت فى التطور حتى وصوله للدراسة بكلية التجارة بجامعة بنى سويف، فيما يقترب الآن من حلمه الذى راوده منذ الصغر.

وتابع محمد أبوزيد أنه يحلم بالانضمام للإذاعة قارئا ومبتهلا، وأن يكون مؤذنًا فى بيت الله الحرام.