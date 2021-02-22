رفع 1430 طن قمامة من مساكن مصيلحي بنطاق حي غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوي المواطنين، وتيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه بناء على شكاوى المواطنين من تواجد تراكمات من القمامة بمنطقة مساكن مصيلحى قام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان برفع كميات كبيرة تقدر ب 1430 طن قمامة بمساكن مصيلحى منطقة غيط العنب وذلك على مدار 7 ايام عمل متواصل وجارى استكمال الأعمال بالمنطقة.

يأتى ذلك في إطار تذليل أسباب الشكاوى الواردة من المواطنين فيما يتعلق بالتخلص من القمامة والمخلفات في الشوارع وإعادة المظهر الحضاري إلى شوارع الثغر.