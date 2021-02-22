رفع تراكمات القمامة فى حملة لحى ثان المحلة.. صور

الغربية - مصطفى عادل

قاد المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة بنطاق الحي، بمشاركة جهاز النظافة ومعدات النظافة بالحي.

وقامت الحملة بكنس وتنظيف وغسيل الأرصفة والطرقات ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بمشاركة المكنسة الآلي ومعدات وسيارات وعمال وسائقين الحي، حيث استهدفت الحملة رفع كافة التراكمات و القمامة والمخلفات، ونقلها لمصنع تدوير القمامة.

من ناحية آخرى نفذ قسم الإنارة العامة بمجلس مدينة قطور، حملة لصيانة وإصلاح الإنارة العامة بشوارع المدينة، بتوجيهات المحاسب هانى مصطفى رئيس مدينة قطور.

وأسفرت الحملة، عن إحلال وتجديد وصيانة كشافات الإنارة بشوارع المدينة وقرى المركز

كما تم صيانة الأعمدة والكشافات بجوار محول المحكمة 2 وشارع خلف فرن عيلة و محول الساحة وشارع السمكري وشارع أصيل.



حملة نظافة بشوارع المحلة



رئيس حي ثان المحلة يقود حملة نظافة