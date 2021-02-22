حملة لصيانة وإصلاح الإنارة العامة بشوارع مدينة قطور بالغربية.. صور

الغربية - مصطفى عادل

نفذ قسم الإنارة العامة بمجلس مدينة قطور بمحافظة الغربية، حملة لصيانة وإصلاح الإنارة العامة بشوارع المدينة، بتوجيهات المحاسب هانى مصطفى رئيس مدينة قطور.

وأسفرت الحملة عن إحلال وتجديد وصيانة كشافات الإنارة بشوارع المدينة وقرى المركز

كما تم صيانة الأعمدة والكشافات بجوار محول المحكمة 2 وشارع خلف فرن عيلة و محول الساحة وشارع السمكري وشارع أصيل.

من ناحية أخرى أعلنت محافظة الغربية، فصل التيار الكهربائى نتيجة أعمال الصيانة لمحطة محولات غرب طنطا ، على أن يتم الفصل بالتناوب بين المناطق لمدة 10دقائق لكل منطقة من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 9 صباحا ً، وذلك من غدا الثلاثاء حتى يوم الخميس 25 فبراير .

وأوضح بيان المحافظة أن المناطق التى ستتأثر بانقطاع التيار الكهربائى المتأثرة يوم الثلاثاء (مصنع الكاوتش ، الصوامع، عمارات توكل على السريع، آخر ابن الفارض مع المعاهدة، منطقة سوق الجملة مع على مبارك).

ويوم الأربعاء (قرية شبرا النملة والعزب المجاورة، قرية شقرف وتلبت قيصر والعزب المجاورة).

ويوم الخميس ( قرية كفر الحما وخرسيت والعزب المجاورة، مطاحن طريق شوبر ومدخل كفر عصام على السريع، منطقة سوق الجملة مع السريع والمنطقة المقابلة لها على السريع من الجهة الأخرى، محطة المياه الملاحية).

وطالبت المحافظة قاطنى وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.



حملة لصيانة أعمدة الإنارة بقطور



صيانة أعمدة الإنارة