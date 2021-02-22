حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن بالشرقية.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 876 لسنه 2021م بإعادة تنظيم العمل بين عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة وذلك بنقل كل من :- محمد حسن محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة أبو كبير للعمل بوظيفه رئيس حى ثان الزقازيق، ثناء فوزى محمود عبد العزيز رئيسة حى ثان الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس مدينة القنايات، وحمدى محمد نصر رئيس مركز ومدينه أولاد صقر للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينه أبو كبير ، بدوى محمود محمد الشحات رئيس مدينة صان الحجر القبلية للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، إيهاب محمد محمد حسين رئيس مدينة القنايات للعمل بوظيفة رئيس مدينة صان الحجر القبلية .

أكد محافظ الشرقية، أن هذا القرار جاء بعد متابعه مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء واعاده تنظيم العمل بينهم، وذلك فى إطار خطه المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإدارى وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.