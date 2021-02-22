اليوم السابع
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حبس عاطل ونجله تم ضبطهما خلال الترويج للمخدرات بطوخ

الإثنين، 22 فبراير 2021 04:49 م
حبس عاطل ونجله تم ضبطهما خلال الترويج للمخدرات بطوخ حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل ونجله، لترويجهما المواد المخدرة بنطاق دائرة مركز طوخ، وتم ضبطهما بكمية من مخدر الإستروكس، جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من الرائد محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بتردد شخصين علي دائرة المركز لترويج المخدرات علي عملائهما على نطاق واسع.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهمين "م. ط"، عاطل، وابنه "أ. م"، بحوزتهما نصف كيلو من مخدر الإستروكس، ومبلغ مالى وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بالمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


امن القليوبية

اخبار القليوبية

الاتجار بالخدرات

استروكس

مركز شرطة طوخ

مديرية امن القليوبية

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