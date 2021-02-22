حبس المتهمين باغتصاب فتاة بنها وعرض المجني عليها على الطب الشرعى

القليوبية إبراهيم سالم

قررت نيابة مركز بنها حبس 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة وسط الزراعات بقرية ورورة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، وتركوها فى حالة إعياء وفروا هاربين، حيث وجهت النيابة، للمتهمين تهمة الإغتصاب كما قررت عرض المجنى عليها على الطب الشرعى لبيان واقعة الاغتصاب من عدمه.

واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكاب الواقعة حيث أكد أحد الجناه أنه قام باستدراج المجني عليها، بحجة تنظيف شقة والدته وفى سبيل ذلك، استقلت معه السيارة وفى طريق العودة اتصل من خلال هاتفه المحمول بأصدقائه الثلاثة الآخرين الذين التقوا به فى مكان العثور على الفتاة وسط الزراعات بقرية ورورة وتناوبوا على اغتصابها.

وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، يفيد تلقي بلاغ من الأهالي بعثورهم على فتاة "21 عاما" في حالة إعياء شديد، وسط الزراعات المتاخمة لقرية وروره دائرة مركز بنها.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور انتقل العميد خالد المحمدى رئيس المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الفتاة تعرضت للاغتصاب من قبل 4 ذئاب بشرية، استدرجها أحدهم بالاتصال بها للحضور إلى شقة والدته لمساعدتها في تنظيف الشقة، وتوجه بسيارة يقودها لإحضار المجني عليها.

وفي الطريق تواصل مع ثلاثة آخرين من أصدقائه، ثم انحرف بالسيارة والفتاة إلى الزراعات لمتاخمة لقرية ورورة، وما أن حضر باقي المتهمين اغتصبوها بوحشية، وتركوها فى حالة إعياء شديد حتى عثر عليها الأهالى، ونقلوها للمستشفى، وألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.