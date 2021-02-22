تفاصيل انفجار "أنبوبة" تسبب فى انهيار منزل وإخلاء آخر وإصابة 3 بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب حدوث انفجار أسطونة غاز تسبب فى إنهيار إحدى الحوائط من عقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم إطفاء الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال محمد يونس من أهالى قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إن الانفجار شعر به جميع أهالى القرية على بعد كليو على التقريب والذى تسبب فى انهيار واجهة المنزل وإصابة 3 أشخاص وتصدع بعقارات مجاورة للمنزل .

وأضاف أشرف شاهين من أهالى قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن معظم أهالى القرية شعرو بالانفجار، بالإضافة إلى النيران التى ظل قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، والأهالى فى إطفائها مايقرب من 4 ساعات على التقريب.

وقال فتحى خضير من أهالى قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أنه يسكن بجوار المنزل المحترق، وتسبب الانفجار فى تصدع منزله مما دعه للقيام بإخلاء خوفا من سقوطه على أسرته.

وأصيب 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز، الامر الذى تسبب فى إنهيار إحدى الحوائط من عقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم إطفاء الحريق ،وتم نقل المصابين إلى المستشفى،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد المغربى رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد من 3أشخاص فى انفجار أسطوانة بوتاجاز، الامر الذى تسبب فى إنهيار إحدى الحوائط من عقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم إطفاء الحريق ،وتم نقل المصابين إلى المستشفى،وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.