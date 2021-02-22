تعيين مجدي وكوك وكيلًا لـ"رياضية طنطا" للدراسات العليا لمدة ثلاث سنوات

أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتعيين الدكتور مجدى محمود وكوك، أستاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة وكيلًا للدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.



حصل الدكتور مجدي وكوك، على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة طنطا عام 1986م، وحصل على ماجستير فى الإصابات الرياضية والتأهيل البدنى من جامعة طنطا عام 1991م، وعُين مدرساً مساعداً عام 1992م ، وحصل على درجة الدكتوراه فى ذات التخصص عام 1996م، وتدرج فى الوظائف العلمية حتى وصل إلى أستاذ مساعد عام 2001، وأستاذ عام 2007.

شغل وكوك منصب المستشار الرياضى لرئيس الجامعة، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وله أكثر من 20 بحث فى تخصص الإصابات الرياضية، كما أشرف وناقش اكثر من 100 رسالة علمية، إلى جانب مشاركته فى العديد من المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها