تشكيل لجنة للاستماع لأهالى منطقة الصحابى العشوائية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تشكيل لجنة متخصصة للإستماع وعقد حوار مفتوح مع أهالى منطقة الصحابى والمدرجة ضمن المناطق العشوائية الغير آمنة للوصول إلى آلية متكاملة للتعويضات، بجانب إعداد قاعدة بيانات وحصر دقيق وعرضه على المحافظ شخصياً، وأثناء لقاءه بالمواطنين وأستماعه لمطالبهم.

وأكد اللواء أشرف عطية، حرصه لتحسين سبل المعيشة لهم والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم لأن الدولة لن ترضى أبداً إلا بالحياه الكريمة للمقيمين بالمناطق العشوائية ومنها الصحابى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه محافظ أسوان، المسئولين بالإسراع فى تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الصحابى بإنشاء باقى العمارات السكنية بعد الإنتهاء من إنشاء 3 عمارات بالصحابى تضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه وبتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء ، وهو الذى يتوازى مع وضع تخطيط عمرانى شامل يعمل على إحداث نقلة حضارية لهذه المنطقة بخلق مبانى آمنة وذات واجهة جمالية، وأيضاً محاور مرورية جديدة ، بجانب المنشآت الخدمية.

ولفت إلى أن تطوير منطقة الصحابى العشوائية سيستفيد منه 853 أسرة تم تعويض 337 أسرة فى المرحلة الأولى بتسليمهم تعويضات سكنية ومادية وبيت ريفى ومحلات تجارية ، فى حين متبقى 516 أسرة سيتم تعويضهم دون الإضرار بمصالح الأهالى والمجتمع معاً حتى الإنتهاء من إنشاء المشروع بالكامل .