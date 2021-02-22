اليوم السابع
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خالد صلاح
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ترحيب فرنسي بقرار السودان إصلاح سعر الصرف

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:46 ص
ترحيب فرنسي بقرار السودان إصلاح سعر الصرف رئيس الحكومة السوداني حمدوك
أ ش أ

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رحبت السفارة الفرنسية في السودان، بقرار الحكومة السودانية، المضي قدما في تطبيق إصلاح سعر الصرف، واصفة هذا القرار بأنه "مهم".

وقالت السفارة الفرنسية في السودان "الآن سوف يصبح بإمكان السودانيين الاستفادة الكاملة من الدعم المقدم من قبل الشركاء الدوليين. هذا القرار سيتيح التنفيذ الفوري لبرنامج الدعم الأسري الممول من قبل"

وأضافت: "هذا القرار يمثل رسالة واضحة جداً و إيجابية لكل شركاء الاقتصاد في الداخل و الخارج. سيعزز من مصداقية السودان في أعين المستثمرين و الشركات الأجانب، خصوصا بالنظر لمؤتمر باريس في مايو"

وتابعت: "أخيراً فإنه يمهد الطريق للوصول لنقطة القرار في إطار مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة  والتي تمثل خطوة أساسية نحو تعافى الاقتصاد."


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