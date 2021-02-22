اليوم السابع
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بنها التعليمية تستعد لطبع الامتحانات ومنع دخول أى طالب دون الالتزام بالإجراءات

الإثنين، 22 فبراير 2021 06:23 م
بنها التعليمية تستعد لطبع الامتحانات ومنع دخول أى طالب دون الالتزام بالإجراءات جانب من اجتماع إدارة تعليم بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد عبد الرحمن فتح الباب مديرعام إدارة بنها التعليمية، اجتماعا موسعا، اليوم، مع موجهي اوائل المواد الدراسية، لوضع الضوابط النهائية لمواصفات أسئلة امتحانات نصف العام تمهيداً لطبع الأسئلة داخل المطابع السرية بالإدارة لجميع الصفوف الدارسية.

وشدد "فتح الباب"، علي ضرورة الالتزام بمعاير الأسئلة وفقاً للضوابط الورادة من الوزارة، كما شدد علي تطهير جميع المدارس، والمنشآت التابعة للإدارة،قبل بداية الإمتحانات والتى ستنطلق بداية من السبت القادم، حفظاً علي صحة الطلاب والعاملين بالحقل التعليمى.

وطالب موجهى الإدارة، بالانتهاء من وضع جميع أسئلة الامتحانات ومراجعتها مراجعة دقيقة تمهيداً لتسليمها غداً للمطبعة السرية، كما كلف الموجهين بوضع امتحانات الدمج لجميع الصفوف الدراسية، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب حفاظا على سلامتهم، وتعقيم وتطهير المدرسة عقب انتهاء الامتحانات وتوفير المطهرات داخل دورات المياه.

في وقت سابق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حالة الطوارئ لتطهير وتجهيز المدارس لإستقبال الطلاب لأداء الإمتحانات وبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة لمدارس القليوبية.

وقالت سماح إبراهيم وكيل المديرية إن جميع المدارس تعمل علي الانتهاء من أعمال الصيانة وتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول تمهيدا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الوزارة في هذا الشأن.

وأضافت، أنه يتم المتابعة اليومية للمدارس والإدارات التعليمية لمعرفة أي أضرار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد في الأيام السابقة، وشددت على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظا علي سلامة أفراد المنظومة التعليمية، والعمل علي توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلبة والطالبات لعقد الامتحانات.

اجتماع تعليمية بنها

اجتماع تعليمية بنها

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

خلال إجتماع إدارة بنها التعليمية
خلال إجتماع إدارة بنها التعليمية

 


تعليم القليوبية

إدارة بنها التعيلمية

امتحانات الفصل الدراسى الاول

المطبعة السرية

طباعة امتحانات نصف العام

مدارس القليوبية

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