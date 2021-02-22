بشرى لسائقى التاكسى.. تحويل سيارتك للعمل بالغاز يوفر 14 ألف جنيه سنويا

إبراهيم سعيد

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه خلال المعرض الأول لإحلال وتطوير المركبات تم توقيع عقدين لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

وأوضح خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن هناك إقبالا كبيرا على تحويل السيارات للعمل بالغاز منوها إلى أن سائق التاكسي الذي يعمل بـ 10 لتر بنزين يوميا يمكنه توفير حوالي 14 ألف جنيه.

وأشار، إلى أن تحويل السيارات للغاز له فائدة على البيئة والمواطن والدولة في آن واحد.

وفي وقت سابق أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أنه تم تعميم محطات الغاز الطبيعي على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن 6 شركات عملاقة دخلت شعبة الغاز منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته.

وأضاف "نصر"، أن عدد محطات الغاز الآن أصبح 210 محطات، موضحا أنه مستهدف الوصول لآخر العام إلى 600 محطة.