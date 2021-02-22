بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القناة والهلال الأحمر المصرى

الإسماعيلية - صبرى غانم

وقع الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، برتوكول تعاون مشترك بين الجامعة وجمعية الهلال الأحمر المصرى، ممثله فى المهندس أحمد المصرى نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر فرع الإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد زكى، أن هذا التعاون يعد نواه للبدء فى تنفيذ برامج مشتركة بين الطرفين لتهيئة طلاب الجامعة للقيام بدور تطوعى رائد لخدمة زملائهم ومجتمعهم الجامعى والمجتمع الخارجى المحيط بها ، خاصة فى أوقات الأزمات.

وأضاف زكى، أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء أسرة الهلال الأحمر المركزية بالجامعة وتنظيم وعقد أنشطة تدريبية من ندوات ، دورات، ورش عمل لبناء كوادر طلابية وتأهيلها على مستوى عال فى النواحى التطوعية والاغاثية والاجتماعية والترويج الصحى مع تنفيذ أنشطة طلابية متنوعة ذات صلة داخل كليات الجامعة .

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور عادل حسن المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، والدكتورة سمية حسنى عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى.