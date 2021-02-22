انطلاق فعاليات مسابقة التلميذ المثالى للمرحلة الابتدائية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت اليوم بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، فعاليات مسابقة التلميذ المثالى للمرحلة الابتدائية، وأعلنت تعليم شمال سيناء، أن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم تابع فعاليات مسابقة التلميذ المثالى للمرحلة الابتدائية، وضمت لجنة تقييم المسابقة إيمان الخليلى الموجه العام، وفرج على سالم الموجه الأول، ومحمد عبد الحميد كبير أخصائيين.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، فوز تعليم شمال سيناء بالمراكز الأولى فى مسابقتى أعياد الطفولة بالمركز الثالث والإذاعة المدرسية بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية.

يذكر أن مدارس شمال سيناء استعدت لعودة الطلاب لمقاعد الدراسة، وامتحانات نصف العام الدراسى.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن كافة المدارس بالمحافظة فى حالة استعداد لامتحانات نصف العام وفقا للمنظومة الجديدة، وتجهيز القاعات والاحتياجات اللازمة لأداء الامتحانات.

أضاف أن الامتحانات ستبدأ يوم 28/2 بالصف الرابع الابتدائى يوم اختبار لكل صف ورقة اختبار واحدة مجمعة لكل المواد ، والصف الأول والثانى الثانوى من يوم 27/2 بالتبادل يوميا حتى يوم 11/3 يوم لكل صف اختبارات الكترونية بالمدارس.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إن عدد الطلبة المقيدين بالصف الرابع الابتدائى 10177 طالب، والخامس الابتدائى 10810 طالب السادس الابتدائى 8819 طالب، والأول الإعدادى 10311 طالب، والثانى الاعدادى 8970 طالب، والثالث الاعدادى 8690 طالب، والأول الثانوى 3680 طالب، والثانى الثانوى 3019 طالب.