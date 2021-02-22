انطلاق حملتين للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظات بدءا من اليوم.. صور

وكانت أعلنت المصادر عن تعديل جدول تطعيمات الأطفال الروتينية بإدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن عند عمر 2 و4 شهور.

وأكدت المصادر الحكومية، أن قطاع الطب الوقائي أخطر جميع مديريات الصحة علي مستوى الجمهورية بالبدء في إدراج جرعتين جديدتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن (سولك) للأطفال عند إتمام عمر شهرين، وستة أشهر، بجرعة 0.5 سم حقناً بالعضلة الأمامية للفخذ الأيسر بداية من اليوم الإثنين الموافق 22/2/2021 بالإضافة للجرعة الحالية من نفس التطعيم عند إتمام أربعة أشهر.وأضافت، أنه يُصبح جدول تطعيمات الأطفال في مصر 2021 الروتينية متضمناً ثلاث جرعات طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام عمر شهرين، وأربعة، وستة أشهر.