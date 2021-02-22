انتداب لجنة من "الآثار" لفحص التمثالين المضبوطين داخل منزل بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أمر المستشار محمد سالم، مدير نيابة سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بانتداب لجنة ثلاثية من الهيئة العامة للآثار، لفحص التمثالين المضبوطين داخل منزل بقرية إصلاح شالما التابعة لمركز سيدي سالم، لبيان أثريتهما من عدمه.

كما أمر مدير نيابة سيدي سالم، بفحص الحفرة التي جرى التنقيب فيها عن الآثار داخل المنزل، لبيان عما إذا كانت حفرة للتنقيب عن الآثار، وعما إذا كان المنطقة الكائن فيها المنزل، وأو منطقة مجاورة له، تحتوي على آثار من عدمه، وإعداد تقرير بذلك، وعرضه على النيابة العامة.

وطلب مدير النيابة، المستشار محمد سالم، تحريات الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، حول الواقعة، وظروفها، وملابساتها، فيما جرى حجز 4 متهمين ألقي القبض عليهم في تلك الواقعة لحين وصول التحريات.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ، يفيد قيام "ع.إ" مقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، بأعمال حفر داخل منزله المكون من طابقين وعلى الفور انتقل المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث سيدي سالم، إلى محل الواقعة، وتبين وجود أعمال حفر بالطابق الأرضي داخل المنزل بمساحة 3 أمتار في 3 أمتار بعمق 15 مترًا تقريبًا.

وضبط رجال المباحث، داخل المنزل "ر.ع" 55 سنة، عامل، مقيم مركز سيدي سالم، "م.ع" 27 سنة، سائق، ومقيم مركز قلين، "م.م" 41 سنة، سائق، ومقيم مركز ملوي، و"م.م" 24 سنة، طالب جامعي، ومقيم مركز مطوبس، وتمكن رجال المباحث من ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، عبارة عن موتور كهرباء لرفع المياه، مولد كهربائي، 4 فؤوس وكواريك، خرطوم شفط مياه، بكرة حبل.

كما عُثر بالطابق العلوي، على تمثالين، أحدهما طوله 50 سم، وآخر على شكل مفتاح الحياة الفرعوني، يُشتبه في أثريتهما، وتم التحفظ على المضبوطات، وتعييين الحراسة الأمنية اللازمة على المكان، وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم، وأخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، والجهات المختصة، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بإشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ.