المعمل الكيماوي يعد تقريرا عن 35 ألف قطعة مستلزمات طبية تم ضبطها مع صاحب شركة بالقاهرة

كتب سليم على

طالبت النيابة العامة، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينات من 35 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، ضبطت بحوزة صاحب شركة، وإعداد تقرير عنها ومعرفة مدى تأثيرها على حياة المستهلكين لاستكمال التحقيقات.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

تلقت إدارة التموين بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، بلاغا بضبط (35450 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى – لاصق طبى" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وبحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.