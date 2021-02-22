المجتمع المدنى بالدقهلية يتبرع بجهاز أشعة مقطعية بـ 6 مليون جنيه لمستشفى أجا

تفقد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مستشفى أجا المركزى بحضور وكيل المديرية للطب الوقائي، ووكيل المديرية للطب العلاجى ،ومدير عام الطب العلاجي، حيث شهد وصول أول جهاز أشعة مقطعية بمستشفى أجا المركزى.

وتفقد مكى تجهيز البنية التحتية والإنشاء لقسم الأشعة المقطعية والذى تكلف حوالى 6 مليون جنيه شملت تكلفة الجهاز وتجهيزات البنية التحتية وذلك تبرع من المجتمع المدني.

وقام وكيل الوزارة بجولة تفقدية على بعض أقسام المستشفى مثل الاستقبال والمشرحة وقسم الكلى ووحدة الغسيل الكلوى، التى استقبلت أيضا حوالى 4 ماكينات غسيل كلوى ، و8 اسرة غسيل كلوى ، و8 مونيتور خلال الفتره القليلة الماضية تبرعات من المجتمع المدني.

واطمأن وكيل الوزارة على سير العمل وأكد على توافر الأدوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع الأهالى.

و أشاد مكى بالتطورات والتجديدات التى تمت بالقسم ووجه مكى أسمى آيات الشكر والتقدير لأعضاء المجتمع المدني، على ما يقدمون من دعم للمستشفى والتعاون مع مديرية الصحة ،لرفع مستوى الخدمات الصحية اللازمة لمرضى محافظه الدقهلية.