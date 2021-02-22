اليوم السابع
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الكشف الطبى على 167 مواطنا بالحمروين في القصير ضمن قوافل "حياة كريمة".. صور

الإثنين، 22 فبراير 2021 10:05 ص
الكشف الطبى على 167 مواطنا بالحمروين في القصير ضمن قوافل "حياة كريمة".. صور الكشف على الاطفال بالقافلة الطبية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن إجراء الكشف الطبى على 167 مواطنا بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية .

وأعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أن القوافل العلاجية التى يتم تنظيمها تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تجوب جميع مدن وقرى المحافظة للكشف الطبى على المواطنين مجانا ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان أن القافلة قامت على مدار يومى 20 و 21 فبراير الجارى، بالكشف على أهالى قرية الحمراوين بالقصير ، حيث تم الكشف وصرف العلاج 167 مواطن ، واجراء 37 فحص معملى و9 حالة اشعة وعدد 28 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة ، وتم تحويل عدد 6 حالات لمستشفى القصير لاستكمال العلاج ، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان .

الكشف على الأطفال بالقافلة العلاجية
الكشف على الأطفال بالقافلة العلاجية

 

الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية
الكشف على المواطنين بالقافلة الطبية

 

الكشف على المواطنين بقرية الحمروين
الكشف على المواطنين بقرية الحمروين

 


قوافل طبية علاجية

مبادرة حياة كريمة

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القصير

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