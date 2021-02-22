اليوم السابع
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القبض على المتهمين بسرقة محول كهربائي بمدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:36 م
القبض على المتهمين بسرقة محول كهربائي بمدينة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة محتويات محول كهربائي بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزته المسروقات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، إلى تورط 3 عاطلين في سرقة محتويات محول كهربائي.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم 15 بارة نحاس خاصة بتوصيلات الداخلية من المحول الكهربي، و10 مفاتيح مختلفة المقاسات، و سلاح ناري فرد خرطوش . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.


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