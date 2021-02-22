العوامل النفسية والاجتماعية سبب انقطاع بعض المرضى عن الغسيل الكلوى

كتبت هند عادل

كشفت دراسة بحثية للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية أن العوامل النفسية والاجتماعية قد تدفع مرضى غسيل الكلى البريتوني إلى الانقطاع عن القيام بذلك، ويعد غسيل الكلى البريتوني علاجا للفشل الكلوي يستخدم بطانة البطن لتصفية الدم داخل الجسم، ووفقا لتقرير لصحيفة time now newsعلى عكس الأبحاث السابقة ، فإن معظم المرضى الذين يتركون غسيل الكلى الصفاقي بشكل عام يفعلون ذلك لأسباب نفسية-اجتماعية ، وفقًا لنتائج الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية للعلوم الطبية.

وقام فريق البحث بتقييم أسباب انسحاب 27 من 83 مريضًا مسجلين في برنامج غسيل الكلى البريتوني ووجدوا أن العوامل النفسية والاجتماعية ، بما في ذلك أمراض الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب ، وفقدان شبكات الدعم ، أو عدم القدرة على تحمل عدد جلسات العلاج التي يتطلبها غسيل الكلى البريتوني ، شكلت 63 % من معدل التسرب بسبب عوامل يمكن السيطرة عليها.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، فإن غسيل الكلى البريتوني هو علاج للفشل الكلوي يستخدم بطانة البطن لتصفية الدم داخل الجسم يتدفق محلول غسيل الكلى إلى البطن من خلال قسطرة ، حيث يمتص الفضلات قبل تصريفها يجب أن تتم العملية من أربع إلى ست مرات في اليوم يمكن للمرضى إجراء غسيل الكلى البريتوني في المنزل أو العمل أو عند السفر.

يحدث الفشل الكلوى الحاد عندما تصبح الكلى فجأة غير قادرة على تصفية الفضلات من الدم، وهنا قد تتراكم مستويات خطيرة من النفايات، وقد يخرج التركيب الكيميائى لدمك عن التوازن، ويعتبر الفشل الكلوى الحاد أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تم إدخالهم بالفعل إلى المستشفى، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة والذين يحتاجون إلى رعاية مركزة.