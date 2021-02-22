وقال الحرس المدني الإسباني - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه تم العثور الجمعة الماضية، على أربعة مهاجرين من بين 35 مهاجرًا كانوا يختبئون بين قطع زجاجية تالفة ذات حواف حادة كانت بميناء "مليله" الإسباني تمهيدا لإعادة تدويرها.



وأشارت الشبكة إلى أن بعض المهاجرين يحاولون دخول أوروبا من خلال تسلق المنطقة المسيجة للميناء؛ حيث يصلون إليه من خلال السباحة أو الاختباء داخل المركبات.



يذكر أنه تم العثور على 11 ألفًا و700 مهاجرا منذ العام الماضي، وتم تسجيل العثور على ألف و781 مهاجرا حتى الآن من العام الجاري، وفقًا لما أعلنه الحرس المدني الإسباني.