الزراعة: 150 ألف رأس ماشية و6.2 مليون طائر إجمالى مذبوحات المجازر خلال 30 يوما

كتب ـ عز النوبى

قال تقرير الإدارة العامة للمجازر التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن إجمالى عدد المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال الشهر الماضى قد بلغت (150,693) رأسا من الأبقار والجاموس، فيما بلغ إجمالي ما تم ذبحه من دواجن داخل مجازر الدواجن المعتمدة وتحت إشراف الطب البيطرى فى جميع أنحاء الجمهورية (6,292,555 ) طائر من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر .

وأضاف التقرير، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقوم من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة، ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر ( السلاخين – تصاريح منشأت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير) وعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للاشراف البيطرى الكامل .

وتتابع الهيئة ومديريات الطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية، حملاتها البيطرية التفتيشية اليومية المفاجئة بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى على مجازر اللحوم وأسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

قال الدكتورعبد الحيكم رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات المرورية على اسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى ، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.