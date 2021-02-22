الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل في كفر شكر وإصابة 6 حالات باختناق

القليوبية إبراهيم سالم

نجحت قوات الحماية المدنية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق اندلع بمنزل في قرية كفر مروان التابعة لمركز كفر شكر، بسبب ماس كهربائي، وإصابة 6 أشخاص بحالات اختناق خلال عملية السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بنشوب حريق بمنزل بقرية كفر مروان دائرة المركز.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث المركز، وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتدادة للمنازل المجاورة.

وبالمعاينة تبين أن الحريق نتج عن ماس كهربائي بالمنزل، ملك المواطن "الشحات.ع"، وأنه تسبب في 6 حالات اختناق بين المواطنين، وأسفر عن بعض التلفيات بالمنزل ومحتوياته، وجرى إسعاف المصابين في مكان الحادث، وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق.