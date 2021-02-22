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التعليم تتيح الاستعلام عن كود الامتحان الإلكترونى لطلاب الأول والثانى الثانوى

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:36 م
التعليم تتيح الاستعلام عن كود الامتحان الإلكترونى لطلاب الأول والثانى الثانوى التعليم تتيح الاستعلام عن كود الامتحان الإلكترونى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت الإستعلام عن أكواد الاختبارات للفصل الدراسى الأول للصف الأول والثاتى الثانوى والمقرر لها أن تنطلق 27 فبراير الجارى، حيث يمكن للطلاب الدخول على موقع الوزارة والتعرف على كود الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفوف الأول الثانوى، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وتوقيت الامتحانات.


ـ تبدأ الامتحانات إلكترونيا فى المدارس الثانوى.

ـ تعقد ورقيا للطلاب الذين لم يتسلموا التابلت.

ـ يؤدى الطلاب السبت 27 فبراير امتحان العربى والأحياء.

ـ يبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة.
ـ يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.

ـ الإثنين 1 مارس اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا.

ـ مدة امتحان اللغة الأولى 75 دقيقة.

ـ مدة امتحان الجغرافيا 45 دقيقة.

ـ الأربعاء 3 مارس المقبل الرياضيات واللغة الثانية.

ـ زمن الإجابة عن امتحان الرياضيات 90 دقيقة.

ـ وقت الإجابة عن اللغة الثانية 45 دقيقة.

ـ السبت 6 مارس الفلسفة والمنطق والفيزياء.

ـ يتم الإجابة عن كل امتحان فى 45 دقيقة.

ـ 8 مارس آخر يوم فى الامتحانات تاريخ وكيمياء.

ـ لكل مادة مخصص لها وقت إجابة 45 دقيقة.

ـ على جميع الطلاب مراعاة زمن الإجابة لكل مادة.

ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية فى اللجان.

ـ تعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدارس بلجان مراقبة ومؤمنة.
 

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