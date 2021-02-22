التعاون الإسبانى يدعم وزارة الشباب والرياضة فى خلق فرص عمل مستدامة للشباب

كتبت: هناء أبو العز

توقع وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء المقبل اتفاقية التعاون مع إسبانيا، والتي تتضمن تمويل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية مشروع خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب وإنشاء الشركات.

يوقع الاتفاقية وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحى وسفير اسبانيا، رامون خيل كاسارس.

تقدر قيمة تمويل المشروع بنحو 150 ألف يورو، ويتضمن تدريب 2000 شاب في مجال ريادة الأعمال لمدة عامين، ويشمل أيضا إنشاء 200 شركة ناشئة من خلال برنامج دعم، وكجزء من المشروع، ستنشئ الوزارة حاضنة أعمال تضم 40 مشروعًا واعدا.

يسعى المشروع، الذي تصل مدته سنتان، إلى ضمان التكافؤ بين الرجل والمرأة، سواء في عملية التدريب أو في مرحلة الحضانة، مما يضمن أن 50٪ من المشاركين من النساء، وبالمثل، يحتفظ المشروع بنسبة 5٪ من أماكنه للمشاركين من (ذوي التنوع الوظيفي أو العصبي ) متحدي الإعاقة.

وتجدر الإشارة، إلى أنه في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لدعم خلق فرص العمل ، قام المشروع بتكييف منهج التدريب بأكمله مع المجال الرقمي، وسيشمل تنفيذه شبكة واسعة من مراكز الوزارة.



ومن ثم فإن الهدف منه هو، الوصول إلى المشاركين من أكبر عدد ممكن من مختلف المحافظات.

بهدف تصميم حاضنة المشروع، سيتم تنظيم رحلة دراسة إلى إسبانيا حيث سيتاح للمسؤولين المصريين فرصة لقاء حاضنات إسبانية ومناقشة مزايا النماذج المختلفة.

يهدف التعاون الإسباني من خلال هذا المشروع، إلى المساهمة في اندماج الشباب المصري بشكل أفضل في سوق العمل، لا سيما من خلال العمل الحر في مختلف مجالات الإنتاج.