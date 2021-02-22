اليوم السابع
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التضامن: مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان يخدم 6 آلاف شخص سنويا مجانا

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:30 م
التضامن: مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان يخدم 6 آلاف شخص سنويا مجانا عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن
كتب مدحت وهبة ومحمد عزام

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أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن مركز تأهيل مرضى الإدمان ببورفؤاد يعد أول مركز متخصص فى تأهيل مرضى الإدمان بمحافظة بورسعيد ويستفيد من خدماته محافظات "القناة – شمال سيناء"، لافتا إلى أنه تم تجهيزه وتأثيثه ليكون مركز تأهيل لمرضى الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ(80) سريرا ويقدر عدد المستفيدين منه قرابة 6 آلاف سنوياً على مستوى العيادات الخارجية والحجز الداخلى.

عمرو-عثمان-مساعد-وزيرة-التضامن
عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمرافقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وبحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، منذ قليل مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان بمدينة بور فؤاد وهو أحد المراكز العلاجية الثلاثة الذى تفضل رئيس الجمهورية بافتتاحهم مؤخرا بمحافظات "بورسعيد والبحر الأحمر ومطروح"، لخدمة ما يقرب من 35 ألف مريض إدمان سنوياً من أبناء هذه المحافظات والمحافظات المجاورة حيث قامت الوزيرة لتفقد العديد من المشروعات التابعة للوزارة .

مركز-العزيمة
مركز العزيمة

وأضاف "عثمان" أن المركز "يضم صالة جيم – وورشة تدريب لتعليم المتعافين على المهن الحرفية التى يحتاجها سوف العمل، مكتبة، مسرح، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة – بلياردو – قاعة كمبيوتر – أنشطة فنية".

وزيرة-التضامن
وزيرة التضامن

 


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علاج مرضى الادمان

بورسعيد

مركز العزيمه

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