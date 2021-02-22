اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البرلمان الإيرانى يقرر مقاضاة الحكومة على خلفية الاتفاق مع الوكالة الدولية

الإثنين، 22 فبراير 2021 05:20 م
البرلمان الإيرانى يقرر مقاضاة الحكومة على خلفية الاتفاق مع الوكالة الدولية البرلمان الايرانى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر البرلمان الإيراني مقاضاة الحكومة الإيرانية على خلفية الاتفاق الذي تم إبرامه أمس مع الوكالة الدولية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق رفض البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون اليوم الثلاثاء مشروع ميزانية الدولة الذي قدمته حكومة الرئيس حسن روحاني مع تصاعد التوتر بين الفصائل قبل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

جاء الرفض بأغلبية 148 صوتا مقابل 99 بينما يبدو أن المحافظين، الذين يسيطرون بالفعل على البرلمان والقضاء، مستعدون للفوز بالرئاسة في الانتخابات التي تجرى في يونيو. ولا يستطيع روحاني الترشح بعد أن قضى فترتين متتاليتين كل منهما أربع سنوات.


البرلمان الايرانى

ايران

البرنامج الننوى

ازمه ايران

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة