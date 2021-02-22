وتنعقد الجلسات التشاورية -عن بعد- اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء على مستوى الخبراء الفنيين، ثم تعقبها مشاورات إفريقية وزارية الجمعة المقبلة.

ويناقش الخبراء تنسيق الجهود القارية مع الجهود العالمية الرامية إلى تمكين المرأة والتوصل إلى رسائل إفريقية مشتركة بشأن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة الشهر المقبل، كما يطرح المشاركون قضية القضاء على العنف وتمكين النساء والفتيات.