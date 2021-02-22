ارتفاع حصيلة استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن بأفغانستان لـ 4 قتلى و6 مصابين

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار قنبلة في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الاثنين، إلى 4 قتلى و6 مصابين، وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الانفجار استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن بقنبلة على جانب الطريق أمس الأحد، وأسفر عن مقتل 3 مسؤولين بالداخلية وطفل إلى جانب إصابة 6 أشخاص من بينهم 3 أطفال وسيدتان.
من جانبها، نفت جماعة طالبان أي علاقة لها بالهجوم رغم أن الحكومة عادة ما تتهمها بتنفيذ الهجمات من هذه النوعية.
من جانبه أعلن حاكم إقليم "هيرات" الأفغاني وحيد قتالي اليوم الإثنين مقتل شخصين في هجوم شنه مسلحون مجهولون في عاصمة الإقليم.
وقال قتالي - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إن الهجوم وقع في منطقة "سيد مختار" شمال مدينة "هرات" بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار على سيارة نائب رئيس دائرة الأمن الوطني مما أدى إلى مقتل سائقه وحارس أمن، وأضاف أن مسئول إدارة الأمن الوطني لم يكن داخل سيارته وقت وقوع الهجوم.
ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.
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