ارتفاع حصيلة استهدف سيارة تابعة لقوات الأمن بأفغانستان لـ 4 قتلى و6 مصابين

من جانبها، نفت جماعة طالبان أي علاقة لها بالهجوم رغم أن الحكومة عادة ما تتهمها بتنفيذ الهجمات من هذه النوعية.



من جانبه أعلن حاكم إقليم "هيرات" الأفغاني وحيد قتالي اليوم الإثنين مقتل شخصين في هجوم شنه مسلحون مجهولون في عاصمة الإقليم.