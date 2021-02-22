اليوم السابع
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اتهام عامل بهتك عرض راقصة داخل شقتها بالهرم

الإثنين، 22 فبراير 2021 08:39 م
اتهام عامل بهتك عرض راقصة داخل شقتها بالهرم متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات فى واقعة اتهام عامل بهتك عرض راقصة داخل شقتها بالهرم، حيث أوهمها المتهم أنه يعمل في شركة الكهرباء ويرغب في فحص العداد، ثم هددها وهتك عرضها، إلا أنها استغاثت بجيرانها، وتمكنوا من ضبطه، وتسليمه لرجال المباحث. 
 
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد ضبط عامل، لاتهامه بهتك عرض راقصة داخل شقتها.
 
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكرت مالكة الشقة أنها فوجئت بشخص يخبرها أنه يعمل بشركة الكهرباء، ويرغب في فحص العداد، ثم هاجمها وهتك عرضها، إلا أنها استغاثت بالجيران، وتمكنوا من ضبطه.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، واخطرت النيابة للتحقيق.
 
 

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