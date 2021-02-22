إنشاء أول شاطئ شعبى لأهالى السويس.. الشاطئ الجديد سيكون بدون تكلفة للمواطنين

السويس- سيد نون

نفذ مسئولي محافظة السويس مشروع إنشاء أول شاطئ شعبي للمواطنين بالمحافظة، المطل علي مياه خليج السويس بشاطئ الكورنيش الجديد، ليكون متنفس للمواطنين داخل أهم موقع سياحي بالمحافظة.

"اليوم السابع" رصد استمرار قيام العاملين بتنفيذ المشروع داخل الشاطئ وإنشاء الكبائن وتسوية الشاطئ وإنشاء المرافق المختلفة، ليكون جاهزا قريبا لاستقبال المواطنين.

تنفيذ إقامة الشاطئ الشعبي جاء بقرار من محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر ونائب المحافظ الدكتور عبدالله رمضان، استجابة لأهالي المحافظة الذين كان يريدون شاطئ شعبي لهم، خاصة مع وجود شواطئ خاصة ونوادي داخل المدينة.

الشاطئ الجديد، سيكون بدون تكلفة تذكر للمواطنين، مما يتيح لجميع الأسر بالمحافظة الاستمتاع بشواطئ السويس دون أن تقوم بدفع تكلفة مالية في أي مكان أخر، بجانب قيام المحافظة بإنشاء كبائن بالشاطئ وخدمات توفير مرافق بأشكالها المختلفة.

محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، أكد أن الهدف الأساسي من إنشاء الشاطئ هو إتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بمياه خليج السويس والشاطئ دون أن يتسبب ذلك في ارهاقها ماليا، و حتى يتاح للجميع للنزول للشاطئ.

وأشار المحافظ، إلى قيام المحافظة بإنشاء العديد من الحدائق وتطوير كورنيش السويس الجديد والكورنيش القديم، وإقامة ممشى علي ترعة السويس، بجانب حديقة السوايسة والحدائق التي أصبحت موجودة في جميع أحياء المحافظة وتهدف إلى إيجاد متنفس للمواطنين.

وحسب تأكيد العاملين بمشروع إنشاء الشاطئ، يقوم محافظ السويس باستمرار بتفقد أعمال الإنشاء وتوصيل المرافق للشاطئ، حتى يكون جاهز لاستقبال المواطنين بالمحافظة.

وموقع الشاطئ الشعبي الجديد بكورنيش السويس يقع بجانب المتنزهات وأماكن سياحية والممشى الجديد بالكورنيش، وهو ما يجعل موقعه فريد للغاية.

وأكد المواطنين بالمحافظة سعادتهم بإنشاء الشاطئ الجديد، كما يؤكد كامل فرج موظف، هو إنقاذ للمواطنين من لهيب أسعار دخول المنتجعات السياحية التي تشترط الحصول علي مبالغ مالية للاستمتاع بالشاطئ، أما الشاطئ الشعبي الجديد سيكون مفتوح لجميع أبناء محافظة السويس ويستطيع الجميع استخدام الشاطئ.

ويؤكد فرج عبده، من سكان السويس، اننا كنا في السابق نضطر إلى الذهاب الي منطقة الأدبية أو العين السخنة للنزول إلى الشواطئ، وبالطبع كنا ندفع مبالغ مالية للدخول أو لحجز أحد الشاليهات لقضاء وقت بالشواطئ، وكان من المهم للغاية إنشاء شاطئ شعبي داخل المدينة لقضاء اليوم الواحد بالشاطئ.



الإنشاءات بالشاطئ



الشاطئ بكورنيش السويس