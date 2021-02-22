اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 02:30 م
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إصابة أمين شرطة أثناء إطفاء حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات فى المنوفية

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:02 م
إصابة أمين شرطة أثناء إطفاء حريق بمصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات فى المنوفية حريق - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب منذ قليل أمين شرطة من قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوط أثناء إطفاء حريق حريق هائل بمصنع مناديل الورق بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ، عقب تجدد الاشتعال فى الحريق وجارى  تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية ، يفيد من إصابة محمد جابر أمين شرطة من قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه أثناء إطفاء حريق حريق هائل بمصنع مناديل الورق بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ، عقب تجدد الاشتعال فى الحريق ، وتم نقله إلى مستشفى السادات ، وجارى  تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل بمصنع مناديل الورق بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ، عقب تجدد الاشتعال فى الحريق وجارى  تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية،إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية،يفيد من نشوب حريق هائل بمصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية،وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم رضا عبده وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وتم السيطرة على الحريق ،وجارى عملية التبريد ،تم  تحرير محضرا بالواقعة،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق مصنع السادات

المنطقة الصناعية

مدينة السادات

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