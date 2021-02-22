إحالة 34 موظفا للتحقيق بسبب تركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالبحيرة، بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية، حملة مكبرة بنطاق مركزى دمنهور وحوش عيسى، فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتصدى بكل حزم لضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

أسفرت الحملة بعد المرور على المنشآت الحكومية ومتابعة الانضباط الإداري بها، عن إحالة 25 من العاملين بالوحدة المحلية ووحدة صحة الأسرة ومكتب التموين والجمعية الزراعيه لقرية نديبة للتحقيق لترك العمل خلال مواعيد العمل الرسمية.

كما تمت إحالة 9 من العاملين بالوحدة المحلية ومكتب تموين قرية أبو الشقاف والوحدة الصحية بالجنابهه للتحقيق لترك العمل خلال مواعيد العمل الرسمية ،بالإضافة إلى مصادرة عدد من الشيش بـ2 من الكافتيريا المخالفة لتطبيق الإجراءات الإحترازية.

ويشدد المحافظ علي ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الاسواق وتحقيق الانضباط الادارى مع اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.