إتاحة الفرصة للتسويق الالكترونى لمنتجات سيناء التراثية واليدوية.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

أتاحت محافظة شمال سيناء، الفرصة لصناع المنتجات التراثية واليدوية، لعرض إنتاجهم والتسويق له الكترونيا.

وأعلنت محافظة شمال سيناء ، فى بيان لها اليوم، إطلاق التسويق الإلكترونى للمنتجات التراثية واليدوية من خلال منصات الكترونية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، من خلال مشروع التسويق الإلكترونى للمنتجات التراثية واليدوية عبر منصات إلكترونية تابعة للوزارة.

وأوضح البيان، أن على الراغبين فى عرض منتجاتهم التراثية واليدوية من جمعيات وأفراد ، تسليم البيانات لإدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان المحافظة فى موعد ينتهى يوم 24 فبراير 2021.

وتتضمن البيانات المطلوبة "اسم الجهة والبائع ورقم التليفون ورقم المنح واسم المنتج والنوع والحجم واللون والخامة وملخص عن المنتج، ومتاح وحسب الطلب والوزن والسعر وصورة المنتج " .