اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 فبراير 2021 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إتاحة الفرصة للتسويق الالكترونى لمنتجات سيناء التراثية واليدوية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:53 م
إتاحة الفرصة للتسويق الالكترونى لمنتجات سيناء التراثية واليدوية.. اعرف التفاصيل إعلان محافظة شمال سيناء لتسويف المنتجات التراثية واليدوية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أتاحت محافظة شمال سيناء، الفرصة لصناع المنتجات التراثية واليدوية، لعرض إنتاجهم والتسويق له الكترونيا.

وأعلنت محافظة شمال سيناء ، فى بيان لها اليوم، إطلاق التسويق الإلكترونى للمنتجات التراثية واليدوية من خلال منصات الكترونية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، من خلال مشروع التسويق الإلكترونى للمنتجات التراثية واليدوية عبر منصات إلكترونية تابعة للوزارة.

وأوضح البيان، أن على الراغبين فى عرض منتجاتهم التراثية واليدوية من جمعيات وأفراد ، تسليم البيانات لإدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان المحافظة فى موعد ينتهى يوم 24 فبراير 2021.

وتتضمن البيانات المطلوبة "اسم الجهة والبائع ورقم التليفون ورقم المنح واسم المنتج والنوع والحجم واللون والخامة وملخص عن المنتج، ومتاح وحسب الطلب والوزن والسعر وصورة المنتج " .

 

 


شمال سيناء

العريش

منتجات تراثية يدوية

التسويق الاليكترونى

تسويق المنتجات التراثية بشمال سيناء

وزارة التنمية المحلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مد إعفاء محلات المنتجات التراثية بقلعة شالى بسيوة من دفع الإيجار لـ6 أشهر

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 08:05 م

جامعة سوهاج تناقش تجهيزات الحملة التسويقية للمنتجات التراثية.. صور

الأربعاء، 20 يناير 2021 11:48 ص

شباب أسوان يبتكر.. "بسمة" تسوق للمنتجات التراثية عالميا.. زوجان يبتكران ماكينة حصاد لتصدير النباتات الطبية والعطرية.. و"محمد" أسس خدمة "سلطة" لشراء الخضراوات أون لاين.. ودعم حكومى ومؤسسى يصل لمليون جنيه.. صور

الأحد، 13 ديسمبر 2020 08:00 م

وزيرة الهجرة: حملة ترويج للمنتجات التراثية عالميا بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات

الخميس، 23 يناير 2020 12:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة