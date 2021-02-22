أول صور لفتاة إسرائيلية عبرت الحدود السورية وإفرج عنها بصفقة مع دمشق

كتب- هاشم الفخراني

نشرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أول صور للفتاة الإسرائيلية التي عبرت الحدود السورية وتم إعادتها بموجب صفقة تبادل للأسرى مع الجانب السوري.



الفتاة الإسرائيلية

وأوضحت الصحيفة، أن الفتاة الإسرائيلية المفرج عنها من قبل السلطات السورية ضمن هذه الصفقة من سكان مستوطنة موديعين عيليت واجتازت قبل أسبوعين الحدود السورية بصورة غير مشروعة، مضيفة أن المرأة عادت إلى إسرائيل عن طريق موسكو، وأشارت إلى أن طبيبة إسرائيلية فحصت المرأة لدى عودتها إلى تل أبيب وأقرت بأنها في حالة جيدة.



الفتاة الإسرائيلية

ولفتت، إلى أن الفتاة البالغة من العمر 25 عاما تركت المجتمع الأرثوذكسي المتشدد، قبل فترة كما أنها درست اللغة العربية وسبق أن منعت من عبور حدود قطاع غزة.