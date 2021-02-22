أطفال الأقصر يلتقطون سيلفى مع وزيرة الصحة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الأطفال والأطباء فى وحدة الشيخ موسى لطب الأسرة بمنطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر، بإلتقاط الصور التذكارية السيلفى معها خلال جولتها، وسط فرحة المواطنين بمستوى الوحدة الصحية المتميز بعد تطويرها ودخولها منظومة التأمين الصحى الشامل.

والتقت وزيرة الصحة خلال زيارتها لمستشفى الأقصر العام، ووحدة الشيخ موسى الصحية، بالمواطنين واستمتعت إليهم لمعرفة رضاهم عن تطور الخدمات الطبية بمختلف أرجاء المحافظة مؤخراً.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صباح اليوم الاثنين، قد تفقدت وحدة طب أسرة طيبة، فى إطار متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.

ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكاني، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها داخل الوحدة بمراجعة ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل، حيث بلغ إجمالى عدد الملفات المسجلة بالوحدة 2625 ملفًا حتى الآن، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة الجديدة بالمحافظة بداية من شهر أكتوبر 2019، كما اطلعت الوزيرة على آلية عمل مدخلى البيانات على المنظومة المميكنة لتسجيل ملفات طب الأسرة بما يضمن دقتها وسهولة الحصول عليها.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة المختلفة والتى تضم (عيادات طب الأسرة، عيادات خدمات صحة الأم والطفل، عيادات عيادات عيون،عيادات أسنان، )، بالإضافة إلى قسم التحاليل ومعمل الطفيليات، ومعمل الأشعة، كما تفقدت صيدلية الوحدة وآلية العمل بها من خلال الربط المميكن بين الصيدلية وجميع أقسام الوحدة مما يساهم فى التيسير على المرضى، ومتابعة أرصدة الأدوية بصفة مستمرة.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أشادت بمستوى الخدمات والتجهيزات الطبية المقدمة بالوحدة، حيث إن جميع الوحدات والمراكز الطبية التى تعمل بالتأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر من وحدات الجيل الثانى لتقديم الرعاية الصحية، والتى تمتاز بميكنة كافة الخدمات المقدمة بها، وربطها مركزيًا للاطلاع على مؤشرات الأداء خلال تقديم الخدمات الطبية للمرضى، مشيرة إلى أهمية توفير الخدمات الطبية بمختلف التخصصات بالوحدات ومراكز طب الأسرة والتى تقدم كافة الخدمات الطبية لهم وفقا لأعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، بإلحاق مجموعة من الأطقم الطبية بالوحدة ضمن البرامج التدريبية للمدربين التى تقوم الوزارة بتقديمه للأطقم الطبية لإتاحة فرص التعليم الطبى المستمر لمقدمى الخدمة الطبية فى مصر، ونقل خبراتهم إلى زملائهم من الأطقم الطبية، بالإضافة إلى أهمية استفادة الأطقم الطبية من البرامج التدريبية التى يتم إتاحتها "online" عبر المنصة الإلكترونية للوزارة (L.M.S).

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتى انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

وكان قد استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والوفد المرافق لها صباح غدًا الإثنين، إلى محافظة الأقصر، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحى والتوعية والتواصل المجتمعى والسكاني، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتى فى إطار حرصها على المتابعة الميدانية لبدء العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة والتى انطلقت فى محافظة الأقصر يوم الثلاثاء 17 من فبراير الجاري.

وأشار" مجاهد" إلى أنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتى انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.