أحمد قطان يستعيد ذكرياته بالقاهرة بآخر لقاء إعلامى ويعلق: مصر التى فى خاطرى

كتب ــ محمد شعلان

استعاد السفير أحمد قطان، وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية، ذكريات آخر لقاءاته الاعلامية في مصر قبل مغادرة منصبه كسفير للمملكة العربية السعودية في القاهرة وتعيينه وزيراً لشؤون الدول الأفريقية، ونشر القطان على حسابه الرسمى بموقع "تويتر" ، لقاءه مع الاعلامية منى الشاذلى الذى تحدث فيه عن مراحل طفولته ودراسته في مصر.

آخر لقاء لي مع منى الشاذلي قبل مغادرتي #جمهورية_مصر_العربية عام ٢٠١٨م بعد أن تم تعييني وزيراً للدولة لشؤون الدول الأفريقية، تحدثت خلاله عن مرحلة طفولتي ودراستي في مصر الحبيبة، مصر التي في خاطري #السعودية_مصر يداً واحدة. 🇪🇬 🇸🇦 pic.twitter.com/F4gbQ0uoxR — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) February 22, 2021

وعلق أحمد قطان، على الفيديو: "آخر لقاء لي مع منى الشاذلي قبل مغادرتي جمهورية مصر العربية عام 2018 بعد أن تم تعييني وزيراً للدولة لشؤون الدول الأفريقية، تحدثت خلاله عن مرحلة طفولتي ودراستي في مصر الحبيبة"، وأضاف "مصر التي في خاطري، السعودية ومصر يداً واحدة". كما شارك صورة تجمعه مع الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، وعلق قطان، عليها: "صورتي مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في كأس السعودية العالمي للخيل بعد فوز خيول الخالدية بالمركزين الأول والثاني للخيول العربية الأصيلة".

احمد قطان على تويتر

احمد قطان والامير خالد بن سلطان

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، قد رعى أول أمس السبت، حفل السباق العالمي الأغلى "كأس السعودية 2021" في نسخته الثانية، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية بالرياض.

وشارك في البطولة التي تعد أغلى سباق للخيل في العالم بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار أمريكي أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم، حيث بلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جواداً عالمياً من 13 دولة، بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أمريكي للمركز الأول.

وتقدم الخيل المشاركة في حفل السباق «ماكسيموم سيكورتي» و«بن بطل» و«ميدنايت بيسو» و«ماتشو جوستو» و«تيسايتوس»، تحت إشراف أفضل المدربين على المستوى العالمي، أمثال الأمريكي بوب بافرت والبريطاني جون جوسدن والأمريكي ستيفن أسموسن، ومواطنه براد كوكس، والمدربين الوطنيين عبد الله بن مشرف وشالح العضياني.