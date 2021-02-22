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آثار أسوان: 260 سائح شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بأبوسمبل

الإثنين، 22 فبراير 2021 07:39 ص
آثار أسوان: 260 سائح شاهدوا ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بأبوسمبل صورة أرشيفية
أبو سمبل - عبد الله صلاح

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أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريحات لــ "اليوم السابع"، أن هناك 260 سائح أجنبى و 800 زائر مصري، شاهدوا اليوم الاثنين، ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبوسمبل، وهى الظاهرة الفريدة التى تتكرر مرتين كل عام 22 فبراير / أكتوبر، وسط إجراءات إحترازية مشددة من قبل المقيمين على تنظيم الاحتفالية.

يشار إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الثانى بأبوسمبل، هى الظاهرة الفلكية الفريدة التى سطرها القدماء المصريون قبل آلاف السنين داخل معابد أبوسمبل وتتكرر مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر.

 

 


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